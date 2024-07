Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan a facut noi declaratii despre fostul ei soț, Laurențiu Reghecampf. Impresara a fost invitata in ediția de seara a emisiunii Xtra Night Show, unde a susținut ca fostul ei soț are datorii și ca este executat silit.„Trei saptamani am fost liniștita mi-am facut business urile in America…

- In anul 2023, in Romania, niciun nou medicament nu a fost compensat necondiționat, in timp ce in 2024 doar 28 de medicamente noi au fost introduse in lista celor compensate, dupa așteptari de luni intregi. Totodata, compensarea condiționata a medicamentelor este pusa la risc de insuficienta finanțare…

- Luiza Radulescu Pintilie Ce este viața și care este sensul ei?- intrebarile acestea, carora li se cauta de mult timp raspunsul, continua sa fie legate de cel mai mare mister al existenței, care pare a avea inca multe de dezvaluit. Potrivit uneia dintre multele teorii științifice, viața – careia nu i…

- Sebastian Dobrincu, in varsta de 25 de ani, a luat decizia de a se retrage din emisiunea „Imperiul Leilor” difuzata pe PRO TV. Motivul principal al acestei decizii a fost dezvaluit chiar de tanarul antreprenor.Intr-un interviu recent pentru cancan.ro, Sebastian Dobrincu a subliniat importanța pe care…

- Automobile Dacia s-a mentinut la afaceri de peste 5,2 miliarde de euro in 2023, la care se adauga businessul Horse de aproape 500 mil. euro.Cifra de afaceri a Automobile Dacia, compania care detine uzina de la Craiova, a urcat cu un procent in 2023, la 5,259 mld.

- Jumatate dintre femeile care lucreaza se confrunta cu un nivel de stres mai mare decat in urma cu un an, iar o pondere similara, de 49%, in crestere fata de 2023, declara ca angajatorii nu le sustin in eforturile de a-si echilibra raportul dintre responsabilitatile profesionale si angajamentele din…

- Craiova a cunoscut maxima dezvoltare ca oraș industrial și tot industria reprezinta viitorul pentru comunitatea noastra. Inainte de 1989, Craiova era unul dintre cele mai importante centre industriale din țara, cu zeci de mii de angajați pe platformele industriale. Multe dintre aceste unitați economice…

- Kostas Passaris, considerat cel mai periculos deținut din Romania, a fost transferat, luni, 6 mai, de la penitenciarul Arad la cel din Craiova, cu masuri speciale de securitate, relateaza Digi 24.Supranumit „Fiara din Balcani”, Kostas Passaris a fost gasit vinovat in Romania, in iulie 2003, de uciderea…