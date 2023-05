Stiri pe aceeasi tema

- Ieri seara, penultima parte a preselecțiilor de la Chefi la cuțite a adus farfurii indraznețe, dar și preparate clasice, intr-o ediție a show-ului culinar care a fost lider de audiența pe toate targeturile. In aceasta seara, preselecțiile ajung la final, iar bootcamp-ul debuteaza in forța, cu o proba…

- Sultan Kosen i-a surprins placut pe jurații de la Chefi la Cuțite. Ce preparat a gatit cel mai inalt om din lume in cadrul emisiunii, dar și ce a povestit. Cum este viața pentru el, fiind diferit de restul.

- Andreea Perju trece printr-o perioada noua in viața ei. Divorțul de soțul ei a facut ca toate lucrurile sa se schimbe, astfel ca in acest an este primul Paște departe de fetițele ei. Actrița a anunțat ca va pleca, in scurt timp, din țara.

- Farul Constanța a invins-o pe CS Universitatea Craiova, scor 3-2, și e sigura ca va incheia runda cu numarul 3 din play-off pe primul loc. Gica Hagi a fost entuziasmat de prestația elevilor lui și l-a incurajat pe Denis Alibec, in ciuda penalty-ului ratat. ...

- Protestul național inițiat de FAPPR – Mandru ca sunt fermier prinde contur și in Vama Siret acolo unde fermierii de la Asociația Granarii au raspuns apelului la unitate, se mobilizeaza chiar la aceasta ora și infrunta vremea rea pentru a-și face auzita vocea. http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2023/04/VID-20230407-WA0014.mp4…

- In urma cu 20 de ani, Grig Chiroiu debuta in ”Trazniții”, sitcomul cu care a intrat in Cartea Recordurilor drept serialul cu cele mai multe episoade (689) Serialul caruia i-a fost și producator a depașit chiar și consacratul ”The Simpsons”, care deținea recordul cu 573 de episoade. Astazi, cel care…

- Dupa o excursie in romanticul Paris și o alta in rascolitorul Buenos Aires, Filarmonica George Enescu și-a purtat publicul in Cetatea Eterna. Data aceasta, calatoria muzicala nu a mai fost facuta intr-o vineri, ci in sambata de dupa Dragobete.

- Cunoscutul cantareț Horia Brenciu a primit din partea primarului Ion Lungu la finalului concertului susținut in centrul Sucevei sambata cu prilejul implinirii a 635 de ani de la prima atestare documentara a Cetații de scaun o ”Diploma de excelența” pentru prestația artistica și promovarea imaginii municipiului…