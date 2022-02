Dolly, văcuța terapeută pentru bătrânii bolnavi de Parkinson și Alzheimer Batranii dintr-un camin din SUA fac terapie cu o..vacuța! Da, este vorba de Dolly, care ii ajuta pe locatari sa mai uite de necazurile zilnice. Batranii sunt extrem de incantați, la fel si Dolly, care este recompensata cu bunatați. Toți batranii care locuiesc in acest camin sufera de tulburari ale functiilor cognitive: Alzheimer, Parkinson sau demența. „Totul s-a schimbat de cand am venit aici pentru ca mi-am facut prieteni. Dar incerc sa imi aduc minte care este numele lor”. „Este important sa vedem ca celorlați le pasa”, spun batranii. Ingrijitorii caminului incearca sa vina tot timpul cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

