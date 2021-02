Stiri pe aceeasi tema

- Reteaua sociala a decis, joi, sa blocheze tot continutul media din Australia. Motivul? Autoritațile vor sa impuna prin lege giganților tech (Facebook, Google) sa plateasca bani site-urilor de știri, potrivit BBC. Premierul Scott Morrison a criticat decizia și a spus ca „Facebook a decis sa se desprieteneasca…

- Olanda se afla in pragul unui razboi civil! Este semnalul de alarma tras de primarul din Eindhoven, dupa cea de-a treia noapte de proteste provocate de restrictiile din timpul pandemiei. Manifestantii au devastat magazinele, au incendiat masini si s-au luptat cu fortele de ordine. Sute de oameni au…

- Autoritatile au decis ca, incepand de luni, restaurantele, cafenelele, barurile si salile de jocuri de noroc din municipiul Bistrita sa isi reia activitatea in interior, cele din domeniul HORECA in limita a 30% din capacitate, dupa ce incidenta cazurilor de COVID-19, calculata fara focare, a aratat…

- O explozie puternica s-a produs, in ziua de Craciun, centrul orașului Nashville din statul Tennessee. Deflagrația a fost atat de puternica incat a fost resimțita de la mai mulți kilometri distanța. UPDATE 19.30: Poliția din Nashville a anunțat ca explozia a fost „un act intenționat” și ancheteaza incidentul…

- Ca majoritatea dintre noi și Lidia Buble a sarbatorit ajunul de Craciun in familie. Vedeta a decis sa plece la Deva și sa sta alaturi de familie in seara magica de ajun. Lidia Buble a decis sa arate cum a petrecut live, pe Facebook. Lidia Buble, seara magica alaturi de familie In ultima perioada, blonda…

- Nu este o noutate faptul ca cei mai buni și mai cunoscuți fotbaliști din lume au parte de contracte individuale impresionante de sponosrizare, iar Antoine Griezmann de la Barcelona nu face excepție de la aceasta regula. Acesta a avut pana de curand un angajament destul de banos cu Huawei, fiind una…

- Fanii aproape ca s-au calcat in picioare pentru a-si lua ramas bun de la fostul mare fotbalist. Din pacate, au fost momente in care decenta si bunul simt au fost si ele calcate in picioare. Argentina a declarat trei zile de doliu national dupa ce Diego Armando Maradona s-a stins la 60 de ani, indurerand…

- Au obosit de la atatea glumea proaste. Gata cu ele! De la 1 ianuarie 2021, satul va deveni Fugging. ”Da, pot confirma ca aceasta redenumire va avea loc”, a spus primarul Andrea Holzner pentru Oberosterreichische Nachrichten. Autoritațile din satucul austriac cu cel mai urat nume din lume, o injuratura…