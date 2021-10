Doljul, campionul absolut la ajutoare sociale Doljul este in fruntea tarii la numarul de ajutoare sociale. Din pacate, judetul nostru nu reuseste sa iasa din saracie. Cifrele Agenției Naționale pentru Plați și Inspecție Sociala arata ca in Dolj vin, de ani de zile, cei mai multi bani pentru plata ajutoarelor sociale. Dar oare cati dintre cei care primesc ajutor de la stat se gasesc cu adevarat in situatia in care au nevoie de acesti bani? Gazeta de Sud a analizat situatia acordarii de ajutoare sociale pentru anii 2019, 2020 si 2021. Doljul se afla intr-o situatie ingrijoratoare. Judetul nostru a fost campion absolut la numarul de ajutoare… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

