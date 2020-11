Doljenii au achiziționat mai multe mașini electrice și hibrid, în pandemie Cu toate ca anul acesta a fost atipic, inclusiv din punct de vedere al consumului, unii consumatori și-au schimbat gusturile, in pandemie. Iubitorii de autovehicule și-au indreptat atenția și resursele financiare catre mașini hibrid și electrice. Potrivit datelor furnizate, la solicitarea GdS, de catre Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), anul acesta au fost inmatriculate mai multe mașini electrice și hibrid. Numarul de mașini electrice a crescut de aproape 6 ori Silențioase și prietenoase cu mediul, mașinile electrice iși fac loc in parcarile din Craiova.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

