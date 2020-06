Doljeni dispăruți în străinătate La rubrica „Persoane disparute“ de pe pagina de internet a Politiei Romane se gasesc nu mai puțin de șapte doljeni care au disparut in strainatate. Este vorba de Franța, Italia, Germania sau Spania. In total, in prezent, 47 de persoane domiciliate in județul Dolj sunt date disparute. La acestea se adauga o fata din comuna Podari, care se afla la rubrica ”Copii disparuți”. A disparut de acasa pe data de 25 iulie 2016, la varsta de 13 ani. In ultima perioada, pe pagina de internet a Poliției Romane au fost publicate informații depre zeci de pesoane domiciliate in județul Dolj, care au disparut din… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

