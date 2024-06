Doljean arestat după ce a furat 1.000 litri de motorină Judecatoria Craiova a dispus arestarea preventiva a unui barbat de 29 de ani, din Ghercesti, acuzat de furt calificat. Potrivit oamenilor legii, barbatul a sustras aproximativ 1.000 de litri de motorina din rezervoarele unor excavatoare. In plus, sustin politistii doljeni, barbatul a condus fara permis un autoturism neinmatriculat. Reprezentantii IPJ dolj spun ca furturile au fost comise la inceputul lunii mai.„In perioada 01-07 mai, aflandu-se pe un șantier in lucru din comuna Ghercești, acesta ar fi sustras aproximativ 1.000 de litri de motorina din rezervoarele a patru excavatoare staționate,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

