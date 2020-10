Dolj: Unităţile de învăţământ din Craiova intră în scenariul roşu; purtarea măştii de protecţie - obligatorie Unitatile de invatamant din municipiul Craiova si comuna Carcea, unde incidenta cazurilor de COVID-19 este de peste 3 la 1.000 de locuitori, intra in scenariul rosu incepand din 21 octombrie si pana pe 3 noiembrie, potrivit unei hotarari a Comitetul pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Dolj, adoptata luni. CJSU Dolj a mai hotarat, luni, sa se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie de catre toate persoanele cu varste de peste 5 ani, in toate spatiile publice deschise din localitatile Craiova si Carcea, incepand de marti, 20 octombrie. Totodata, in Craiova si Carcea, incepand din 20… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența Campina anunța populația municipiului ca "se instituie obligativitatea purtarii maștii de protecție pentru toate persoanele care au varsta de peste 5 ani, aflate pe o raza de 50 m in jurul unitaților de invațamant." Decizia are la baza Hotararea nr. 55 din…

- Purtarea mastii de protectie devine obligatorie pe o raza de 100 de metri in jurul unitatilor de invatamant, iar programul restaurantelor, barurilor si salilor de jocuri de noroc poate fi doar pana la ora 24,00, potrivit unei decizii a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Salaj,…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Timis, intrunit miercuri seara in sedinta extraordinara, a decis, printre alte masuri de limitare a raspandirii infectiilor cu SARS-CoV-2, si obligativitatea purtarii mastii de protectie in spatii publice inchise si

- Avand in vedere creșterea numarului de infectari la nivelul unitaților de invațamant din județul Buzau, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a adoptat mai multe masuri care impun obligativitatea purtarii maștii de protecție in preajma școlilor și in spații publice aglomerate. Este obligatorie…

- Purtarea mastii de protectie va deveni obligatorie, incepand de marti, in preajma unitatilor de invatamant din judetul Botosani, potrivit unei hotarari adoptate de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), informeaza Institutia prefectului."Incepand cu data de 6 octombrie 2020,…

- Colegiul Național ”Frații Buzești” din Craiova a inchis de azi cursurile cu prezența fața in fața la clasele de gimnaziu și elevi. Scenariul roșu a fost aplicat din aceasta dupa-amiaza, ca urmare a apariției unor cazuri de coronavirus in randul elevilor, dar și al cadrelor didactice. Elevii de gimnaziu…

- Bihor: Purtarea mastii de protecție devine obligatorie in spațiile publice Foto: Arhiva. Bihorul este cel de al 23-lea județ unde purtarea maștii de protecție devine obligatorie în spațiile publice deschise, începând de astazi. Comitetul pentru Situații de Urgența de la…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis, astazi, masurile impotriva raspandirii COVID-19. Purtarea maștii in spațiile deschise aglomerate devine obligatorie și la Brașov. Astfel, de la 1 august nu vom mai putea ieși pe strada, la piața, balciuri, evenimente in aer liber sau in orice alt…