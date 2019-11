Stiri pe aceeasi tema

- Un politist a salvat, miercuri, viata unui barbat de 51 de ani din Craiova, caruia i s-a facut rau dupa ce a intrat in sala de asteptare de la Serviciul Rutier Dolj. Politistul i-a acordat primul ajutor pana la sosirea echipajului medical, potrivit news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- Salvare contra cronometru in Pitești. Un barbat care se afla intr-o benzinarie s-a prabușit brusc la pamant. Cel care i-a sarit imediat in ajutor a fost un polițist care se afla intamplator in zona. Sotia victimei era in stare de soc si nu stia ce sa faca.

- Florin Tudoran, jandarmul poet, asa cum este cunoscut in Prahova, gratie versurilor sale inspirate din evenimentele la care participa, impresioneaza din nou cu o poveste reala despre viata strazii.

- Un barbat și-a pus viața in pericol pentru a salva o tanara dintr-un incendiu care izbucnise in apartamentul ei. Un martor de la fața locului a filmat intreaga scena care a avut loc in orașul Nizhnevartovsk din Rusia. Ali Omarov se afla in zona cand apartamentul tinerei, aflat la etajul cinci al unui…

- Echipele de descarcerare si prim ajutor calificat ale inspectoratelor pentru situatii de urgenta ale judetelor Calarasi, Dolj, Mures si Valcea au reprezentat Romania la Competitia Mondiala de Salvare.

- Cati dintre noi ar sti cum sa actioneze daca partenerul de viata s ar ineca acasa cu mancare sau daca o ruda are o convulsie la un eveniment privat Cu totii am auzit de mitul musca degetul persoanei care sufera de epilepsie, cand, de fapt nu il salvezi, ci doar ii provoci o alta durere. Un curs de prim…

- Caravana SMURD „Fii pregatit!” a poposit, duminica, pe platoul din centrul civic al orașului Mioveni, unde cadrele și voluntarii ,,Salvator din pasiune”, din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența ,,Cpt. Puica Nicolae” al Județului Argeș au prezentat modalitați de comportare pe timpul unor…