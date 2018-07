Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Dolj, un baiat in varsta de 9 ani din localitatea Bralostita a fost gasit inecat in Jiu, in zona Filiasi, sambata seara.Baiatul ar fi plecat la scaldat cu alti doi copii, printre care si fratele sau in varsta de 14 ani. Ceilalti doi copii…

- Elicopterul SMURD Iasi a fost solicitat, duminica, sa preia un copil in varsta de 15 ani, din comuna Dragomiresti, care a fost muscat de un sarpe, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ''Podul Inalt'' Vaslui. Potrivit autoritatilor, s-a optat pentru varianta…

- Un copil in varsta de sapte ani s-a inecat luni seara, in mare, in zona plajei Modern din municipiul Constanta. La fata locului s-a deplasat un echipaj SMURD, care a efectuat manevre de resuscitare, fara succes insa, transmite News.ro . Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Un copil in varsta de 14 ani s-a inecat, duminica, in iazul Negreni din comuna Stiubieni din judetul Botosani, in timp ce se afla la pescuit, a declarat pentru AGERPRES seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, colonelul Cristian Amarandei. Potrivit acestuia, baiatul a cazut in apa, intr-o zona…

- Șapte persoane, printre care se numara cinci pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Dolj, au fost ranite intr-un accident de circulație produs joi dimineața, pe DN 56, intre localitațile Podari și Radovan. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție ...