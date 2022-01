Dolj: Topul localităților cu cea mai mare incidență Municipiul Craiova a ajuns astazi la o incidența de 6,7 cazuri la mia de locuitori. In Dolj, rata de infectare este de 3,77, potrivit Hotararii nr. 18 emise de Comitetul Județeam pentru Situații de Urgența, Dolj. 8 localitați doljene au incidența mai mare de 3 la mia de locuitori, iar in alte 21 de localitați incidența e 0. Cea mai mare incidența este in comuna Carcea și este de 11,32. In urma cu o saptamana Craiova avea o incidentța de 2,42, iar Doljul – 1,54. Hotararea CJSU Dolj nr. 18 Descarca Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in cadrul CJSU, a fost votata Hotararea nr. 6. Aceasta prevede constatarea incadrarii judetului Constanta in limitele de incidenta cumulata la 14 zile mai mare 3 1.000 de locuitori.Toate Comitetele Locale pentru Situatii de Urgenta ale U.A.T. urilor din judetul Constanta vor adopta Hotarari…

- Conform datelor furnizate de reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Judeteana Constanta, miercuri, 12 ianuarie 2022, incidenta raspandirii COVID 19 in municipiul Constanta este de 3.41 cazuri la mia de locuitori, in crestere fata de ieri, cand a fost de 3,01. Potrivit surselor noastre, Comitetul…

- Astazi, in cadrul CJSU, a fost votata Hotararea nr. 2.Aceasta prevede constatarea incadrarii judetului Constanta in limitele de incidenta cumulata la 14 zile mai mare 1 1.000 de locuitori si mai mica sau egala cu 3 1.000 de locuitori.Comitetele Locale pentru Situatii de Urgenta ale U.A.T. urilor din…

- Potrivit Executivului, proiectele de acte normative si documentele de politici publice incluse pe agenda pot fi modificate in urma dezbaterilor din cadrul sedintei.Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a adoptat in sedinta de miercuri hotararea privind propunerea prelungirii starii de…

- Autoritațile au anunțat, duminica, lista localitaților cu incidența de peste 3 la mie. Pe lista se regasesc 15 localitați, cu una mai mult decat ziua anterioara. Comuna Șilindia din Arad ramane localitatea cu rata de infectare cea mai mare, de 9,18 la mie, fața de 6,89 raportata sambata. Pe…

- Astazi, in cadrul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta CJSU , a fost votata hotararea nr. 161.Aceasta prevede ca, indiferent de rata de incidenta cumulata la 14 zile, Comitetele Locale pentru Situatii de Urgenta ale U.A.T. urilor din judetul Constanta sa adopte Hotarari pentru dispunerea…

- CNSU a hotarat o relaxare a restricțiilor de sarbatori Raed Arafat. FOTO: gov.ro Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat, marti, prelungirea starii de alerta pe teritoriul României începând cu data de 9 decembrie, stabilind printre altele eliminarea…

- Intr-o singura localitate din judetul Brasov incidenta cumulata COVID-19 depasea, marti, 3 cazuri la o mie de locuitori, pe judet rata de transmitere a virusului SARS-COV-2 fiind, in continuare in scadere, la 1,62/1000, potrivit Agerpres. Conform datelor DSP Brasov, care au fost luate in calcul,…