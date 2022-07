Stiri pe aceeasi tema

- Craiova se reface dupa potopul de sambata. Furtuna a facut prapad pe strazile municipiului, mașinile au fost luate de ape, zeci de acoperișuri au zburat de pe blocuri, sute de copaci au fost rupți, iar unii au provocat pagube materiale. Parcurile au fost inchise duminica, pentru a fi ridicati arborii…

- Primarul municipiului Craiova, Olguta Vasilescu, afirma ca debitul precipitatiilor cazute sambata in oras este mai mult decat dublul capacitatii pe care canalizarea oricarui oras o are de a prelua apele pluviale. Edilul sustine ca, in conditiile in care este a treia astfel de furtuna in decurs de doar…

- O furtuna violenta a facut ravagii sambata dupa-amiaza in Craiova. Mai multe mașini au fost luate de apa, iar pe unele strazi apa s-a infiltrat pe sub asfalt și l-a umflat pana l-a rupt. In alte cartiere, apa s-a acumulat pe șosea pana la jumatatea portierelor mașinilor. In sprijinul ISU Dolj au venit…

- Peste 80 de apeluri la 112 prin care se anunta situatii de urgenta cauzate de furtuna abatuta asupra orasului Craiova si a altor localitati ale judetului Dolj au fost primite sambata seara. ISU Dolj intervine cu toate fortele in cazurile semnalate. Zona s a aflat sub Cod rosu de vijelii si ploi torentiale,…

- Peste 80 de apeluri la 112 prin care se anunta situatii de urgenta cauzate de furtuna abatuta asupra orasului Craiova si a altor localitati ale judetului Dolj au fost primite sambata seara. ISU Dolj intervine cu toate fortele in cazurile semnalate. Zona s-a aflat sub Cod rosu de vijelii si ploi torentiale.…

- Furtuna a facut ravagii, joi, in mai multe sate din Gorj care a fost sub cod portocaliu. Dupa o ploaie torențiala de nici o jumatate de ora, raurile au ieșit din matca, s-au revarsat pe strazi, in curțile oamenilor și au inundat totul in cale. Primarul din Tismana a spus ca satul Sohodol este calamitat,…

- O vijelie puternica a smuls, in noaptea de miercuri spre joi, bucati din acoperisurile de pe blocuri. Zeci de masini au fost avariate. Problemele cele mai grave s-au inregistrat pe Bulevardul Dacia si Bulevardul Oltenia. „In urma fenomenelor meteo cod galben, descarcari electrice de vijelii si grindina,…

- Furtuna din noaptea trecuta a produs pagube in Craiova. Acoperișurile a trei blocuri au cazut, smulse de vant. Pompierii au intervenit pe mai multe strazi din municipiu pentru indepartarea copacilor cazuți pe sosea. In municipiul Craiova, cartierul Craiovița Noua, bulevardul Dacia și bulevardul Oltenia,…