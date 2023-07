Dolj: Și-a amenințat concubina și a ajuns în arest Un doljean și-a amenințat concubina și a ajuns in arest. In cursul zilei de azi va fi propusa luarea unei masuri preventive impotriva acestuia. Ieri, polițiștii din Bailesti au reținut, pentru 24 de ore, un barbat de 43 de ani, din municipiu, pentru infracțiunile de distrugere si amenintare. In dimineata zilei de 20 iulie, ora 5.30, polițiștii au fost sesizati de catre o femeie din municipiul Bailesti ca, un barbat de 43 de ani, concubinul ei, pe fondul consumului de bauturi alcoolice, i-ar fi adresat amenintari cu acte de violenta. De asemenea, acesta este banuit ca ar fi incendiat mai multe… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

