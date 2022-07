Dolj: Primăria Craiova achiziţionează servicii de intervenţie la inundaţii Dupa furtuna din 2 iulie, care a afectat municipiul Craiova, primaria a scos la licitatie achizitia de servicii de interventie la inundatii pana la sfarsitul acestui an, pentru care aloca suma de circa 70.000 lei. Potrivit caietului de sarcini, achizitia de servicii pentru interventie in caz de inundatii este necesara pentru „a preintampina evenimentele nedorite cauzate de fenomenele meteorologice neprevazute (ploi abundente, topiri excesive ale zapezi etc) si tinand cont ca in municipiu exista zone joase fara sistem de canalizare expuse inundatiilor”. Pentru a putea efectua aceste servicii, firmele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

