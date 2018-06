Dolj: Poliţiştii au ridicat peste 370.000 de ţigări şi 29 kg de tutun fără marcaj fiscal, în urma unor percheziţii Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Craiova, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au efectuat miercuri 20 de perchezitii, la domiciliile unor persoane banuite de contrabanda cu tigari si tutun, de la care au ridicat peste 370.000 de tigari si 29 de kilograme de tutun, fara marcaj fiscal. Potrivit IPJ Dolj, cele 20 de perchezitii domiciliare au fost efectuate simultan la adresele unor persoane din judetul Dolj. "In cauza sunt efectuate cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, contrabanda cu tigari si detinerea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

