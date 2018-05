Stiri pe aceeasi tema

- Un politist din cadrul IPJ Dolj a fost dat in consemn la frontiera dupa ce vineri a fugit de la Parchetul de pe langa Tribunalul Dolj, unde fusese chemat pentru audieri intr-un dosar. Potrivit anchetatorilor,...

