- Politisti din cadrul Sectiei 3 Craiova s-au sesizat din oficiu ca, in aceasta dimineața, in incinta unui centru comercial din municipiu, sunt mai multe persoane care nu respecta masurile de distantare fizica impuse in contextul starii de alerta. La fata locului au fost directionate mai multe echipaje…

- Doua persoane au murit in aceasta seara in fața unei clinici medicale private de pe strada Calea București din Craiova. Polițiști din cadrul Secției 3 Craiova au constatat ca in fața clinicii se aflau doua echipaje din cadrul ISU Dolj, care efectuau manevre de resuscitare unui barbat de 79 de ani, din…

- Un grup organizat specializat in trafic de persoane, care au exploatat un mare numar de fete pe care le-au obligat sa practice prostitutia in Finlanda, a fost destructurat de DIICOT Craiova, cu sprijinul Eurojust. Potrivit unui comunicat remis de DIICOT, mai multe persoane au constituit un grup infractional…

- Procurorii DIICOT din Craiova, impreuna cu ofiteri de politie judiciara, au efectuat, miercuri, 23 de perchezitii domiciliare pe raza judetelor Ilfov, Brasov, Dolj, Gorj, Giurgiu, Olt, Sibiu si Valcea, intr-o cauza ce vizeaza destructurarea unui grup infractional organizat specializat in trafic de…

- Record de infectare intr-o comna din Dolj. Rata de infectare comunitara este de 16,37 la mia de locuitori, conform situației epidemiologice inregistrata vineri, 30 octombrie. Situația este in comuna Dioști , aceasta fiind mai mare rata de infectare din județul Dolj. Din datele oficiale reiese ca au…

- Decizia luata peste noapte de autoritați de a inchide restaurantele, barurile și cafenelele care au spații de servire la interior a produs bulversare in acest domeniu. La primele ore ale dimineții, firmele care aprovizionau domeniul HORECA (hoteluri, baruri, restaurante) nu știau daca sa mai livreze…

- Politia israeliana a amendat mii de persoane pentru incalcarea restrictiilor impuse pentru stavilirea pandemiei de coronavirus si a arestat patru protestatari la demonstratii antiguvernamentale, in timp ce in Israel are loc o dezbatere asupra ridicarii precaute a masurilor de urgenta, informeaza…