Dolj: Peste 300 de societăți comerciale verificate dacă respectă măsurile anti-coronavirus In ultimele 48 de ore, sub autoritatea Instituției Prefectului Dolj, au fost desfasurate actiuni de verificare cu efective marite in zone aglomerate, centre comerciale, piețe, targuri și terase, dar si in mijloacele de transport in comun, cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta, scopul vizat fiind prevenirea raspandirii virusului Covid 19. La activitatile desfasurate in cele 2 zile au participat peste 400 de politiști, jandarmi, polițiști de frontiera, polițiști locali, precum și reprezentanți ai Inspectoratului Teritorial de Munca, Direcției Sanitar Veterinare… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

