- Un numar total de 369 de contestații au fost depuse in județul Covasna, miercuri, dupa afișarea rezultatelor la examenul național de Bacalaureat – sesiunea iunie- iulie 2018, majoritatea fiind la proba de limba și literatura romana. Conform informațiilor oferite joi de catre conducerea Inspectoratului…

- Ieri dimineata au fost afisate rezultatele la examenul de Bacalaureat, sesiunea de vara 2018. In Dambovita, procentajul de promo-vabilitete inainte de contestatii este de 64,69%, usor peste procentajul final de anul trecut. In judet un singur candidat a obtinut media 10, fiind vorba aici despre Draghici…

- Astazi s-au publicat rezultatele examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2018, intr-o prima forma, inainte de contestații. La o analiza comparativa, Post-ul 700 de contestații la Bacalaureat in Dambovița apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In judetul Gorj, rata de promovare in prima sesiune a examenului de Bacalaureat din acest an este, inainte de contestatii, este de 66,99%. Anul trecut, rata de promovare in judetul Gorj a fost de 58.85%. Pana acum niciun elev nu a reușit sa obțina media 10, lucru care se poate schimba dupa…

- REZULTATE BACALAUREAT 2018, EDU.ro, CONTESTAȚII: Rezultatele finale la BACALAUREAT vor fi afișate pe 9 iulie 2018. Astazi, mulți absolvenți de clasa a 12-a au avut o surpriza cu totul neașteptata, iar unii sarbatoresc deja NOTELEmari la BAC, în timp ce alții depun

- Ministerul Educației Naționale a centralizat rezultatele din prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2018 (rezultate inainte de contestatii). Rata de promovare (inainte de contestații) inregistrata de absolventii care au finalizat studiile liceale in promoția 2017-2018 și au sustinut probele examenului…

- Elevi eliminați de la Bacalaureat 2018, considerat examenul „maturitații”. In mai multe județe din țara, unii dintre absolvenți au incercat sa copieze la proba de Limba și liberatura romana, motiv pentru care au fost dați afara pentru tentativa de frauda. Toate informațiile despre Bacalaureat 2018,…

- Peste 3.600 de absolventi ai claselor a XII-a sustin din Dolj au sustinut prima proba scrisa din cadrul examenului de Bacalaureat 2018. Doi elevi au fost eliminati de la BAC pentru frauda, unul a fost gasit cu casti, iar altul cu fituic.