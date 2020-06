Dolj: Persoane atacate în trafic, pe o stradă din Craiova; maşina le-a fost avariată Pasagerii unui autoturism care se deplasa pe Bld.Tineretului din Craiova au fost, marti, atacati de catre mai multe persoane care i-au oprit in trafic, i-au lovit cu diverse obiecte contondente si le-au avariat autoturismul, potrivit IPJ Dolj. "In cursul acestei zile, politisti din cadrul Sectiei 5 Politie Craiova au fost sesizati cu privire la faptul ca pe o strada din Craiova a izbucnit un conflict spontan intre mai multe persoane. La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje de politie, care au gasit 3 persoane cu varste cuprinse intre 30 si 35 de ani, din Craiova, care au sesizat faptul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pasagerii unui autoturism care se deplasa pe Bld.Tineretului din Craiova au fost, marti, atacati de catre mai multe persoane care i-au oprit in trafic, i-au lovit cu diverse obiecte contondente si le-au avariat autoturismul, potrivit IPJ...

- Un incident violent a avut loc in trafic, in acesta seara, in Cartierul Craiovița Noua. Potrivit polițiștilor doljeni, trei persoane care se deplasau cu un autoturism au fost atacate in trafic. In timpul altercației, cele trei persoane au fost lovite, iar autoturismul in care se aflau a fost avariat.…

- O minora de 17 ani din Pitești, care a fost vazuta ultima data in timp ce era urcata cu forta intr-un autoturism, a fost data in urmarire nationala, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges. Potrivit polițiștilor, in seara zilei de 6 mai, in jurul orei 19.00, politistii Sectiei 3 Politie…

- Un numar de 62 de persoane care participau, sambata, la o petrece in Craiova au fost amendate de politisti cu 131.000 lei pentru nerespectarea ordonantelor militare. Potrivit IPJ Dolj, pentru a opri petrecerea si a-i dispersa pe participanti, la fata locului au actionat atat politisti, cat si jandarmi,…

- Importante forte de ordine au actionat in Craiova, in zona cunoscuta drept Balta Craiovita. In acea zona avea loc o petrecere la care erau zeci de participanti, desi suntem in plina situatie de urgenta. „In cursul acestei zile, politisti din cadrul Sectiei 1 Politie Craiova s-au sesizat din oficiu cu…

- Accident grav in aceasta seara pe strazile dinCraiova, un polițist aflat in misiune a fost grav ranit de o șoferița care nu aacordat prioritate de trecere intr-o intersecție. Pe numele tinerei a fostdeschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa.Accidentul a avut loc, marți seara, pe strazile…

- Politisti din cadrul Sectiei 1 Craiova au fost sesizati de un barbat de 30 de ani, din municipiu, cu privire la furtul unui autoturism de pe strada Imparatul Traian,. Autoturismu a fost lasat neasigurat si cu cheia in contact. In aceasta dimineata, politisti din cadrul Sectiei 2 Craiova au gasit autoturismul…

- Un microbuz de transport persoane a luat foc in mers la intrarea in localitatea ieșeana Lețcani. Pasagerii au ieșit singuri din mașina, iar flacarile au fost stinse de pompieri, anunța MEDIAFAX.Microbuzul a luat foc in mers, in Lețcani, comuna aflata la intrarea in municipiul Iași. Citește…