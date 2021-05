Dolj: Percheziţii DIICOT în cazul unei fabrici clandestine de ţigări; au fost descoperite 50 de tone de tutun vrac Procurori DIICOT, politisti si lucratori vamali au efectuat 14 perchezitii domiciliare, pe raza judetelor Dolj si Olt, la persoane banuite ca fac parte dintr-un grup infractional organizat, format din cetateni romani, moldoveni si ucraineni, specializat in contrabanda cu tigari, pe care le produceau, sub aparenta a diverse marci, intr-o fabrica clandestina, din tutun procurat din Bulgaria. Potrivit DIICOT, 6 persoane au fost retinute pentru 24 de ore si pentru alte 3 s-a dispus masura controlului judiciar. "In cauza s-a retinut faptul ca, incepand cu luna decembrie 2018 si pana in prezent, pe… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

