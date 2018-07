Stiri pe aceeasi tema

- Scandal cu impuscatori in trafic la Craiova. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, in noaptea de vineri spre sambata, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe o strada din Craiova, au fost trase focuri de arma. La fata locului s-au deplasat politistii,…

- Potrivit reprezentantilor Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj, o femeie in varsta de 33 de ani din municipiul Craiova si-a ucis copilul de trei ani, strangandu-l de gat. Fapta s-a petrecut in noaptea de 22 spre 23 iulie, in localitatea Unirea, acolo unde familia respectiva se afla in vizita la bunici.…

- Politistii au retinut pentru 24 de ore, un barbat de 38 de ani, din Craiova, banuit ca ar fi sustras un autoturism si un telefon mobil din localitatea doljeana Gogosu. Prejudiciul a fost recuperat in totalitate, fiind restituit persoanelor vatamate. ...

- Polițiștii timișoreni fac cercetari fața de un barbat de 52 de ani, banuit de comiterea unui furt dintr-o locuința situata pe raza municipiului. Mai exact, polițiștii postului de poliție T.F. Timișoara au identificat un barbat de 52 de ani, din comuna Vișina, județul Olt, banuit de comiterea unui furt…

- Daniela Chivu, secretara Scolii nr. 36 „Gheorghe Bibescu“ din Craiova, a fost trimisa in judecata de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj pentru luare de mita. Magistratii Tribunalului Dolj au condamnat-o la 5 ani si 8 luni de inchisoare, insa hotararea nu este definitiva si…

- Politisti din cadrul Secției 1 Craiova, in urma cercetarilor efectuate, au identificat, ieri, autorii unui furt comis, in perioada 26.05.2018-02.06.2018, din locuința unui barbat din municipiu de unde au fost sustrase mai multe bunuri (electronice si electrocasnice). Polițiștii secției, cu ...

- Un barbat din Craiova și-a ucis concubina dupa ce ar fi lovit-o cu un ciocan in cap. Dupa ce a comis gestul nemilos, batranul de 77 de ani s-a aruncat in gol, pe casa scarii. UPDATE 12:37: Polițiștii doljeni au solicitat ajutorul Direcției Generale pentru Asistența Sociala și Protecția Copilului Dolj…