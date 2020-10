Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Nicolae Giugea, candidatul PNL la functia de primar al Craiovei, si senatorul Mario Ovidiu Oprea, presedintele PNL Craiova, care au ocupat primul loc si, respectiv, al doilea, pe lista PNL pentru Consiliul Local Craiova, au renuntat la mandatele de consilier local. Nicolae Giugea a declarat,…

- USR-PLUS vrea alianta doar cu PNL. Alianta USR-PLUS de la Craiova a iesit, ieri, la inaintare si a anuntat ca este dispusa sa incheie o alianta cu PNL si sa se creeze, astfel, o majoritate in Consiliul Local. PNL a obtinut la Craiova, in urma votului de duminica, noua mandate de consilieri locali, in…

- USR-PLUS vrea alianta cu PNL. Se decide soarta Consiliului Local (CL) Craiova! Alianta USR-PLUS a anuntat, astazi, ca este dispusa sa incheie o alianta cu PNL si sa se creeze, astfel, o majoritate in Consiliul Local. PNL a obtinut la Craiova, in urma votului de duminica , noua mandate de consilieri…

- Jurnalistul Cristian Vasilcoiu, candidat pe Lista PSD pentru Consiliul Local al Municipiului Craiova, susține chiar in ziua in care incepe noul an școlar ca liberalii au pus in Capitala Baniei ”un impostor ajuns profesor universitar, parlamentar, prefect, iar acum vrea primar!”. ”Astazi (re)incepe,…

- Candidatul PSD+ALDE are un plan concret de acțiune pentru bunastare in Dolj „Vom fructifica unul dintre principalele noastre avantaje, existența unui centru universitar puternic, cu o foarte buna reputație.“Cosmin Vasile Cosmin Vasile, vicepreședinte al Consiliului Județean (CJ) Dolj și, totodata, candidatul…

- Un minor de 16 ani a gonit noaptea trecuta cu mașina pe strazile Craiovei. Acesta a fugit de mașinile poliției de pe strada General Doctor Ion Cernatescu pana la intersectia dintre strazile Paltinis si Fratii Golesti, unde a pierdut controlul volanului și a lovit o mașina parcata. Potrivit primelor…

- Mai multi angajati ai Caminului pentru Persoane Varstnice Craiova, unde sunt 126 cazuri de COVID-19, au plecat sa imparta pliante electorale. Informația a ajuns deja in presa naționala. Angajati ai institutiei acuza conducerea caminului ca obliga salariatii sa promoveze un candidat la Primaria Craiova,…

- Trei pesoane au decedat pe loc și o alta a fost transportata la spital in urma unui accident rutier petrecut in aceasta diminața pe Centura de Nord a Craiovei. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții IPJ Dolj, politistii s-au deplasat la fata locului, iar din cercetarile efectuate au…