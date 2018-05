Stiri pe aceeasi tema

- Foto: ziarulclujean.ro Studentii Facultații de Medicina din cadrul Universitații de medicina și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca fac un apel la populație sa li se alature intr-o noua ediție a campaniei ”Doneaza sange! Fii erou!”. Anul acesta prima etapa a campaniei a debutat, joi, 3 mai, și…

- Sute de brașoveni s-au prezentat la Centrul de transfuzie sanguina in cele doua zile ale campaniei ”Doneaza sange! Nu te teme sa salvezi!”, dintre care peste 300 au fost eligibili și au donat sange. Campania se afla la cea de a VI-a ediție, noutatea acesteia constand in numeroase premii surpriza oferite…

- Aproape 100 de bucureșteni au donat sange in weekendul trecut, in cadrul a doua centre special amenajate de Mega Mall, alaturi de Centrul de Transfuzie Sanguina București și de Asociația React. Acțiunea a facut parte din campania „Fii Mega-Salvator! Doneaza sange!” și a avut drept scop creșterea rezervelor…

- Societatea Studentilor in Medicina din Bucuresti (SSMB) organizeaza, in perioada 23-27 aprilie, in incinta Palatului Facultatii de Medicina si in cea a Centrului de Transfuzie Sanguina Bu...

- Societatea Studentilor in Medicina din Bucuresti (SSMB) organizeaza, in perioada 23-27 aprilie, in incinta Palatului Facultatii de Medicina si in cea a Centrului de Transfuzie Sanguina Bucuresti, campania "Doneaza sange! Fii...

- Mii de pacienti din spitale au nevoie zilnic de transfuzii pentru a supravietui si de aceea este nevoie permanent de sange si componente ale acestuia. Pentru a incuraja actul de donare dar si pentru a le multumi celor care fac acest gest, mai multe asociatii si firme din Brasov au organizat campania…

- Campania „DONEAZA SANGE! De Valentine`s Day, un cadou din inima!“, lansata astazi de Centrul de TRnsfuzie Sanguina nu a avut succesul scontat. Deși conducerea centrului a mediatizat aceasta acțiune, numarul donatorilor care s-au prezentat astazi la Centrul de Transfuzie Sanguina din Targu-Jiu a fost…

- Centrul de Transfuzie Sanguina din Targu Jiu organizeaza pe 14 februarie, de Sfantul Valentin, o campanie de donare de sange. Numele campaniei este „DONEAZA SANGE! De Valentine`s Day, un cadou din inima!“. Medicul si asistentele medicale din cadrul Centrului asteapta ...