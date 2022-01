Alte 110 infectari cu coronavirus au fost confirmate joi in Dolj. Este a doua zi consecutiva cu peste 100 de cazuri in judet, iar fata de zilele precedente, numarul aproape s-a dublat. Insa cazurile care necesita spitalizare sunt, deocamdata, reduse. Cu toate acestea, la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Craiova, dintre cei 46 de pacienti internati, 5 sunt copii. 5 copii cu Covid, spitalizati la Infectioase Desi numarul de cazuri a crescut vertiginos in ultima saptamana, atat la nivel national, cat si la nivelul judetului Dolj, unde cazurile pozitive depistate zilnic s-au dublat…