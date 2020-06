Dolj: Nouă bărbaţi reţinuţi în urma altercaţiei din Craiova Noua barbati, cu varste cuprinse intre 19 si 42 de ani, au fost retinuti, duminica dimineata, in urma altercatiei care a avut loc, sambata, in Craiova si in care patru autoturisme au fost avariate. Potrivit IPJ Dolj, cei noua barbati, din Craiova, sunt banuiti ca ar fi fost implicati in scandal si au fost retinuti pentru comiterea infractiunilor de tulburare a ordinii si linistii publice, lovire sau alte violente, distrugere, amenintare, iar unul dintre ei este acuzat si de tentativa de omor. "Cercetarile in acest caz au fost desfasurate de politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

