Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Dolj a dat un nou termen, pentru miercuri, 4 noiembrie, in dosarul in care este judecata contestatia mandatului de primar al Craiovei al Olgutei Vasilescu formulata de craioveanul Petru Becheru, dupa ce acesta a depus o noua cerere de recuzare a completului, prima fiindu-i respinsa marti.

- Astrid Fodor, aleasa in functia de primar al municipiului Sibiu la alegerile locale si invalidata vineri de Judecatorie, a anuntat ca va face apel la decizia instantei si este increzatoare ca judecatorii de la Tribunal ii vor valida mandatul.

- Judecatoria Sectorului 2 a decis, miercuri, validarea mandatului lui Radu Mihaiu pentru functia de primar al Sectorului 2, anunța news.ro.Judecatoria Sectorului 2 a admis cererea de validare a lui Radu Mihaiu, precizand ca decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu apel. “Admite…

- Tribunalul Dolj a dispus, vineri, luarea masurii preventive a controlului judiciar fata de Remus Radoi, pe o durata de 60 de zile, pentru evaziune fiscala, instanta respingand propunerea de arestare preventiva a Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova. Remus Radoi si Ionut Tirna, din comuna Redea,…