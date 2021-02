Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, inca 32 de bistrițeni au fost confirmați cu CoVid-19, dupa ce au fost procesate 377 de teste. Incidența la nivel de județ este in acest moment de 0,79/1000 de locuitori. In județ sunt active 238 de cazuri. In același interval au fost administrate 361 de doze de vaccin anti-covid.…

- Peste 700 de militari din sase tari NATO se instruiesc, in Marea Neagra, sub comanda Fortelor Navale Romane.Fortele Navale Romane organizeaza Exercitiul "Poseidon 21", in perioada 26 februarie ndash; 6 martie, primul exercitiu multinational intrunit din anul 2021, desfasurat in Marea Neagra, la care…

- Pana astazi, 17 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 768.785 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 714.709 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.815 cazuri noi…

- Biroul Politic National al PNL urmeaza sa se reuneasca sambata, intr-o sedinta care se va desfasura in format online, pentru a valida propunerile pentru posturile de secretar de stat care au revenit liberalilor dupa negocierile purtate in coalitia de guvernare, au informat surse din partid, pentru AGERPRES.…

- Pana astazi, 19 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 587.944 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 493.379 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 5.158 cazuri…

- Pana astazi, 17 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 577.446 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 477.139 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 5.697 cazuri noi…

- In ultimele 24 de ore au fost efectuate 25.185 de teste Covid-19, din care au fost pozitivate un numar de 6.171. Bilanțul cazurilor de coronavirus inregistrate pe teritorul Romaniei de la inceputul epidemiei ajunge astfel la 565.758. Din acest total, 465.050 s-au vindecat. Numarul de decese se afla…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 11.876 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS–CoV–2 au decedat. In intervalul 02.12.2020 (10:00) – 03.12.2020 (10:00) au fost raportate 211 de decese (125 barbați și 86 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați…