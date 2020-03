Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe masini au ramas blocate in nameti, marti, pe drumurile din Dolj, din cauza viscolului. In unele zone, zapada are peste un metru, iar utilajele de deszapezire nu pot inainte din cauza vantului puternic, potrivit Mediafax.Pe Drumul Judetean 561, intre localitatile Calopar si Segarcea,…

- Din cauza vantului puternic, 39 de acoperișuri au fost distruse la Buzau iar 9 mașini au fost inzapezite sau au au derapat și au ajuns in șanț. Astfel de situații au fost azi noaptea pe DN2B la C.A.Rosetti, 4 persoane aflate intr-un autovehicul au ramas fara combustibil; fiind nevoie de intervenția…

- Aproape 39.000 de familii sunt nealimentate cu energie electrica la Braila din cauza viscolului puternic. De asemenea, mai multe masini cu zeci de oameni sunt blocati in acest judet, drumurile judetene si nationale fiind inchise de miercuri seara.

- Un autocar ajuns intr-un sant, persoane ce au nevoie de dializa blocate intr-o ambulanta BGS intr-o statie PECO si mai multe masini blocate din cauza zapezii intre Girov si Hanu Ancutei sint doar citeva dintre „coordonatele” unei seri de cosmar in Neamt. E drept ca s-au succedat coduri de la galben…

- Sunt imagini de groaza in Romania, din cauza Codului roșu, valabil in noua județe. Sute de mașini au fost blocate pe drum, altele au fost lovite de un acoperiș ori de copaci pe care i-a smuls vantul, iar in Buzau a fost data o alarma de gradul zero.

- Ziarul Unirea FOTO: Noi intervenții ale jandarmilor montani in zona Munților Șureanu: Doua familii au fost salvate de jandarmi dupa ce au ramas blocate in mașini din cauza zapezii prea mari FOTO: Noi intervenții ale jandarmilor montani in zona Munților Șureanu: Doua familii au fost salvate de jandarmi…

- Viscol și ninsoare pe mai multe drumuri naționale. In Moldova, pe Valea Prahovei și in centrul Transilvaniei, zapada s-a depus pe șosea. Din cauza carosabilului umed, in județul Vaslui un tir s-a rasturnat pe marginea drumului. La munte este iarna in toata regula, iar in munții Fagaraș riscul de avalanșa…

- Aproximativ 20 de mașini au ramas blocate din cauza viscolului pe drumul Suceava – Berchișești. Potrivit Prefecturii Suceava, o persoana a sunat la 112 pentru a sesiza faptul ca pe aceasta porțiune de drum s-a produs un blocaj in trafic. In urma apelului au intervenit utilajele de deszapezire și s-a…