Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna puternica in Craiova! Strazi inundate, acoperișuri luate de vantO furtuna puternic s-a abatut, duminica seara, in Craiova. Mai multe strazi au fost inundate, iar acoperișurile mai multor imobile au fost smulse. Vom reveni.

- Pompierii au intervenit miercuri in 35 de localitați din 19 județe pentru a inlatura efectele produse de furtuna. Doi oameni au fost evacuați, mai multe strazi, case și curți au fost inundate, zeci de copaci au fost doborați de vant și 8 mașini au fost av

- Pompierii au intervenit duminica, in peste 50 de localitați din 13 județe pentru a inlatura efectele produse de furtuna. Strazi inundate, copaci cazuți și stalpi de electricitate puși la pamant de vantul puternic. Furtunile au facut prapad in peste 50 de localitați din 13 județe Au fost inundate șapte…

- Cateva zeci de copaci si mai multe acoperisuri au fost smulse de vantul puternic, iar numeroase strazi, precum si solarii ale agricultorilor au fost inundate de ploaia torentiala de duminica, in judetul Galati.Conform ISU Galati, cele mai mari pagube s-au inregistrat in municipiul Tecuci, unde vantul…

- Furtunile au facut prapad in estul și sud-estul țarii. Ploile, vantul puternic și grindina au maturat zeci de localitați din 10 județe, care s-au aflat sub cod roșu de furtuna. Mai multe strazi au fost inundate, iar zeci de copaci s-au rupt și au cazut peste mașini.

- O furtuna violenta a facut prapad, joi, in județul Bistrița-Nasaud. Un pod in construcție a fost rupt de vantul puternic care a suflat cu rafale de 90 de km/h. Acoperișul unui bloc a fost smuls cu totul și aruncat in strada. Zeci de oameni au sunat la 112 sa ceara ajutor. Vantul puternic a rasturnat…

- VIDEO: Imagini din timpul furtunii puternice care a lovit Deva. Acoperișuri luate pe sus, copaci prabușiți. Cod roșu și in Bihor Furtuna inregistrata miercuri in județul Hunedoara a luat pe sus acoperișuri de bloc, a doborat copaci și a produs panica printre localnici. Autoritațile locale au intervenit…

- Furtunile de marți seara, pentru care au fost emise avertizari de la meteorologi, au produs pagube in mai multe zone din țara. Au fost strazi inundate, iar mai mulți arbori doborați de vant au cazut pe strazi, in unele cazuri avariind autoturisme. Apa a inundat strazi și mai multe gospodarii. Au intervenit…