- Un incendiu puternic a izbucnit in aceasta dupa-amiaza la Hipodromul din parcul ”Nicolae Romanescu” din Craiova. Flacarile mistuitoare s-au extins imediat, astfel pana in acest moment au ars cinci hectare de vegetație. La fața locului au intervenit in urma cu scut timp mai multe autospeciale. Pompierii…

- Aproximativ 10 hectare de stuf si vegetatie uscata au ars, miercuri seara, in zona Lacului Babadag din judetul Tulcea. Potrivit ISU Delta, incendiul a izbucnit, cel mai probabil, din cauza neatentiei unei persoane care a facut focul intr-un spatiu deschis, informeaza Agerpres. Pompierii au intervenit…

- Premierul Florin Citu i-a felicitat, luni dimineata, pe pompierii romani care au actionat pentru stingerea incendiilor de vegetatie din Grecia, afirmand ca acestia "si-au facut treaba excelent"."O noua misiune incheiata cu bine in Grecia. Pompierii nostri si-au facut inca o data treaba excelent. Felicitari…

- Pompierii din Romania au intervenit in ultimele 24 de ore la 143 de incendii. Dintre acestea, 103 au fost incendii de vegetație. „Dintre cele 143 de incendii la care au intervenit pompierii ieri, 103 au fost arderi necontrolate la miriști, vegetație uscata și gunoi, fiind afectate aproximativ 509 hectare…

- Focul a cuprins vegetația uscata din localitatea Scapau. Peste 45 de pompieri au fost mobilizați pentru stingerea incendiilor, fiind chemați inclusiv cei din ture libere, potrivit News.ro. Pompierii intervin cu ”șase autospeciale cu apa si spuma pe raza localitatii Scapau, comuna Devesel, pentru localizarea…

- Unul dintre romanii care s-au dedicat in toalitate sportului a incetat din viața. Florian Țicu, secretarul general al Federației Romane de Bob și Sanie, a trecut in neființa. „Cu inimile pline de tristețe și imensa durere, va anunțam ca sportul romanesc a pierdut un profesionist desavarșit. Domnul Florian…