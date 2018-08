Stiri pe aceeasi tema

- Un semnal de alarma tras in urma cu doi ani autoritatilor de mai multi locuitori ai comunelor Udesti si Bosanci pentru a face demersurile necesare salvarii bisericii Manastioara din comuna Udesti au ramas fara raspuns. Biserica din Manastioara, despre care legenda spune ca ar fi fost construita din…

- Mai multe echipaje de pompieri intervin, vineri dimineata, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la etajul trei al Palatului Braunstein, din centrul Iasiului, cladirea fiind in procedura de restaurare. Valoarea totala a proiectului este de peste 20 de milioane de lei.

- Un incendiu izbucnit marti seara in satul Brodina de Sus din comuna Izvoarele Sucevei a distrus casa unei femei de 66 de ani. Focul a fost observat cu putin inainte de ora 19.00 si semnalat autoritatilor prin intermediul unui apel la 112. La fata locului au ajuns pompierii Garzii de ...

- Construita in anul 1762, biserica ortodoxa romana s-a numarat printre edificiile afectate de furtuna de anul trecut care a provocat stricaciuni turnului și acoperișului. The post Biserica refacuta dupa furtuna de anul trecut appeared first on Renasterea banateana .

- La obiectivul de investiții “Piața Astralis” se lucreaza in prezent, in ciuda condițiilor meteo nefavorabile din ultimele zile. Echipele de muncitori și ingineri sunt pe șantier, cu atat mai mult cu cat conducerea Primariei Zalau a anunțat ca nu este dispusa sa ințeleaga amanari la recepționarea lucrarii.…

- Intentia unui preot din Alba Iulia de a demonta si stramuta o biserica de lemn, monument istoric, a provocat protestul credinciosilor care frecventeaza lacasul de cult de peste 20 de ani. Duminica, 3 iunie, ”agasat” de intrebarile oamenilor cu privire la soarta bisericii, preotul a chemat politia.

- Doua autospeciale ale pompierilor de la Mociu au intervenit vineri noaptea la un incendiu produs in localitatea Catina. Alarma s-a dat in jurul orei 23, iar pompierii au ajuns la locul evenimentului in aproximativ o jumatate de ora. Focul a cuprins o magazie și a distrus mai multe bunuri aflate in interior…

- O petiție adresata primarului Mircea Hava, prin care se dorește oprire demolarii unei biserici monument istoric din Alba Iulia a fost lansata recent in mediul online și a adunat deja peste 600 de semnaturi: ”Biserica Parohiala cu hramurile „Invierea Domnului” si „Sfantul Antonie cel Mare” din Alba Iulia…