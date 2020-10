Dolj: Incendiu la o anexă gospodărească din Dăbuleni Pompierii doljeni au fost solicitați sa intervina pentru localizarea și lichidarea unui incendiu produs la o anexa gospodareasca din comuna Dabuleni.La locul solicitarii s-au deplasat pompierii din cadrul Garzi de Intervenție Bechet cu o autospeciala de lucru cu apa și spuma și pompieri voluntari din cadrul S.V.S.U Dabuleni. Incendiul se manifesta la nivelul acoperișului anexei gospodaresti cu posibilitate de propagare la locuința care era lipita de anexa.Forțele de intervenție au localizat și lichidat incendiul in urma caruia a ars acoperișul anexei gospodarești pe o suprafața de aproximativ… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

