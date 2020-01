Stiri pe aceeasi tema

- Un accident deosebit de grav a avut loc in urma cu puțin timp in județul Dolj. Doua persoane au murit, iar alte șapte au fost preluate de echipajele medicale sosite la fața locului și transportate la spital. Accidentul a avut loc pe un drum judetean din judetul Dolj,intre localitatile Galiciuica si…

- Doua persoane au murit si alte sapte au fost ranite in urma unui accident rutier produs, luni, pe un drum judetean din judetul Dolj, dintre localitatile Galiciuica si Bailesti, potrivit reprezentantilor...

- Doua persoane au fost ranite, luni dimineata, intr-un accident rutier care s-a produs pe DN 1, la Apoldu de Sus, dupa ce un sofer a patruns pe contrasens si a intrat in alta masina, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Sibiu, Luciana Lazar. "Din primele cercetari…

- Ziarul Unirea FOTO. Accident rutier GRAV pe DN1C, cu cinci autoturisme implicate: Trei persoane RANITE dupa o depașire neregulamentara Un accident de circulație s-a produs pe DN 1C, in apropierea localitații Jucu, județul Cluj. Doua persoane au fost ranite in evenimentul rutier, iar circulația este…

- Cel putin 13 persoane si au pierdut viata si 20 au fost ranite miercuri in vestul Slovaciei in urma coliziunii intre un autocar si un camion, a anuntat politia, transmite AFP, potrivit agerpres.ro. 39;Pot sa confirm decesul a 13 persoane, 20 sunt ranite intr un accident in apropiere de Nitrianske Hrnciarovce,…

- Un tanar de 22 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului dupa ce s-a aventurat intr-o depasire hazardata, lovind un alt autovehicul care circula regumentar cu masina pe care o conducea.

- O persoana a decedat si alte doua au fost ranite in urma unui accident produs, marti, pe drumul judetean DJ 293, la iesirea din municipiul Dorohoi, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani, Maria Carp. Potrivit acesteia, accidentul s-a produs…

- Un barbat de 36 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa nu a apreciat corect distanta fata de autovehiculul care venea din sens opus si a efectuat o depasire hazardata, acrosandu-l cu masina pe care o conducea.