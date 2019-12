Dolj: Doi cai au fost abandonaţi în Podari Doi cai au fost abandonați de cateva zile bune in comuna Podari si din nefericre unul dintre ei a murit. Animalele au ratacit pe camp, fara apa si mancare. Al doilea cal este hranit acum de localnicii, care spun ca animalele ar aparține unor persoane de etnie roma care nu au cu ce sa le dea sa manance. Ei au sunat la poliție și la un ONG , dar nu au primit pana acum nici un sprijin.Cadavrele animalelor moarte pe domeniul public trebuie ridicate de firma de salubritate, respectiv IRIDEX. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

