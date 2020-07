Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru de Finante, Darius Valcov, a fost condamnat pe fond la 6 ani si 6 luni de inchisoare intr-un dosar de coruptie de pe rolul Tribunalului Dolj. Fostul consilier al Vioricai Dancila mai are o condamnare nedefinitiva de 8 ani de inchisoare la Inalta Curte.

- Fostul ministru de Finante, Darius Valcov, a fost condamnat pe fond la 6 ani si 6 luni de inchisoare intr-un dosar de coruptie de pe rolul Tribunalului Dolj. Fostul consilier al Vioricai Dancila mai are o condamnare nedefinitiva de 8 ani de inchisoare la Inalta Curte.

- Tribunalul Dolj l-a condamnat marți pe Darius Valcov, in calitate de fost primar al Slatinei, la 6 ani și jumatate de inchisoare intr-un nou dosar de corupie, relateaza G4Media. Decizia nu este insa definitiva. Fostul primar al Slatinei a fost condamnat pentru luare de mita, fiind acuzat de DNA ca ar…

- Fostul ministru al Finanțelor; Darius Valcov, a fost condamnat la șase ani și șase luni de inchisoare pentru corupție. Este vorba despre fapte savarșite in calitate de primar al municipiului Slatina, inainte de a ajunge membru al Senatului și apoi ministru.

- Fostul ministru de Finanțe, Darius Valcov, a fost condamnat la 6 ani și 6 luni de inchisoare cu executare de catre judecatorii de la Tribunalul Olt.Fostul ministru este acuzat de instigare la dare si luare de mita, procurorii avand informatii ca Valcov ar fi mituit un functionar din cadrul…

- Fostul ministru de Finanțe, Darius Valcov, a fost condamnat la 6 ani și 6 luni de inchisoare cu executare de catre judecatorii de la Tribunalul Olt. The post Darius Valcov a fost condamnat la 6 ani și 6 luni de inchisoare cu executare appeared first on Renasterea banateana .

- Tribunalul Dolj urmeaza sa se pronunțe marți, 7 iulie 2020, intr-un dosar de corupție in care este vizat Darius Valcov, potrivit portalului instanțelor.Citește și: Starea de URGENȚA a fost MANA CEREASCA pentru afaceriștii din comerțul cu amanuntul: afacerile au EXPLODAT in luna mai Darius…

- Un subofiter ISU din Dambovita a fost condamnat definitiv la 5 ani de inchisoare pentru luare de mita. El a primit bani pentru a nu amenda o societate comerciala care nu indeplinea normele de securitate la incendiu, se arata in comunicatul transmis de DGA.