Consilierul local PSD Laurentiu Alin Diaconescu, fost candidat la Primaria Bailesti la alegerile locale din 27 septembrie 2020, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Craiova la 3 ani si 4 luni de inchisoare pentru trafic de droguri de mare risc. Ca pedeapsa complementara, acesta nu mai are dreptul, pe o durata de doi ani, de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, ceea ce inseamna ca isi pierde calitatea de ales local. Laurentiu Alin Diaconescu a fost trimis in judecata in 2018, fiind…