Dolj: Concurenţă de 63 de candidaţi pe loc la educatoare S-au terminat inscrierile pentru concursul de ocupare a posturilor didactice din invatamantul preuniversitar. In judetul Dolj, spre deosebire de anii anteriori, sunt mai putini candidati. S-au inregistrat 789 de candidaturi. Cea mai mare concurenta este si in acest an la educatoare. Sunt trei posturi vacante si 190 de inscrisi. A scazut, in schimb, concurenta la invatatori, unde sunt sase posturi titularizabile si 18 candidati pe loc. Inscrierile la concursul national pentru ocuparea posturilor didactice din invatamantul preuniversitar s-au desfasurat in perioada 9-16 iulie. Practic, candidatii… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

