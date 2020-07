Dolj: Compania Ford renunţă la o parte din angajaţii pe perioadă determinată Fabrica Ford din Craiova a anuntat ca renunta la o parte din angajatii pe perioada determinata, motiv pentru care contractele acestora nu vor mai fi prelungite. "Compania noastra revizuieste constant nevoile de angajare pe baza cererii pietei si a eficientei procesului de productie. Avand in vedere situatia actuala a industriei in care operam, confirmam faptul ca o parte dintre contractele individuale de munca pe perioada determinata ale unor angajati de la fabrica Ford din Craiova nu vor fi prelungite. Din ratiuni de confidentialitate, nu putem furniza informatii suplimentare", a transmis purtatorul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

