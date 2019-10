Dolj. Biciclist accidentat de o dubiţă, la Şimnicu de Sus Un biciclist a fost accidentat de o dubita, in timp ce se deplasa pe DN6B, prin comuna doljeana Simnicu de Sus. Potrivit IPJ Dolj, un barbat de 57 de ani, din Craiova, care se deplasa pe bicicleta pe DN6B, prin Simnicu de Sus, ar fi fost acroșat cu partea din spate a unei dubite, care se deplasa in aceeași direcție. Barbatul s-a dezechilibrat și a cazut de pe bicicleta. El a fost transportat la Spitalul Judetean din Craiova, in stare constienta. Polițiștii fac acum cercetari pentru stabilirea situației de fapt. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

