Dolj: Bărbatul care a tras cu arma în Craiova, reţinut pentru 24 de ore Barbatul de 32 de ani care in noaptea de vineri spre sambata a tras cu arma dupa o coliziune in trafic pe o strada din Craiova, ranind o persoana, a fost retinut duminica pentru 24 de ore. Suspectul, din comuna Breasta, judetul Dolj, este acuzat de savarsirea infractiunilor de tentativa la omor, nerespectarea regimului armelor si munitiilor, uz de arma fara drept si tulburarea ordinii si linistii publice, urmand sa fie prezentat Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventiva. Un tanar de 25 de ani a ajuns la spital cu o plaga impuscata la antebratul stang, dupa ce, in urma unei coliziuni… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La nici 48 de ore dupa incidentele in care un barbat a fost suspectat ca a impușcat in noaptea de vineri spre sambata, la Craiova, un tanar de 25 de ani, dupa o șicanare in trafic, agresorul a fost prins in Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac.

- Craiova, 29 iul /Agerpres/ - Barbatul de 32 de ani din comuna Breasta, judetul Dolj, banuit ca a tras cu arma, in noaptea de vineri spre sambata, intr-o altercatie in trafic si care se sustragea cercetarilor a fost prins si retinut in punctul de trecere a frontierei Nadlac. "Intrucat, imediat dupa savarsirea…

- Craioveanul care a tras trei focuri de arma asupra unui tanar din Craiova , in noaptea de vineri spre sambata, fost prins de polițiștii doljeni in cursul nopții. „Pistolarul de la Sara” se pregatea sa fuga din țara, el fiind reținut in Vama Nadlac. Conform polițiștilor doljeni, Cosmin Vasile Ștefan,…

- Un barbat, in varsta de 35 de ani, din municipiul Brașov, a fost reținut de polițiștii brașoveni, marți, imediat dupa ce a sustras noua inele din aur, dintr-un magazin situat in incinta Coresi Shopping Resort. Barbatul a profitat de faptul ca ușa de acces a magazinului nu era asigurata și a furat bijuteriile,…

- Fiul a doi judecatori din Craiova, care, in timpul nopții de luni spre marți, a provocat un accident mortal, a fost reținut de polițiștii doljeni. Baut si fara permis, la 16 ani, adolescentul a furat masina tatalui si si-a invitat prietenii la o cursa noaptea prin oras. Va reamintim ca el a pierdut…

- Adolescentul in varsta de 16 ani, fiul a doi judecatori din Craiova, care, in timpul noptii de luni spre marti, a provocat un accident mortal, fiind baut, a fost retinut de politistii doljeni, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Politistii bucuresteni au retinut, vineri, in urma unei perchezitii intr o localitate din judetul Ilfov, un barbat in varsta de 33 de ani banuit de savarsirea a doua infractiuni de talharie asupra a doua persoane varstnice, informeaza Politia Capitalei citata de Agerpres.ro. Astazi, 1 iunie a.c., politisti…

- Politisti din cadrul Sectiei 3 Craiova au fost sesizati, ieri, prin SNUAU 112 de catre o femeie de 71 de ani, din municipiu, cu privire la faptul ca, in aceeasi zi, in jurul orelor 13.45, in timp ce se deplasa ...