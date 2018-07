Dolj: Bărbatul bănuit că a tras cu arma în Craiova, prins şi reţinut la Nădlac Craiova, 29 iul /Agerpres/ - Barbatul de 32 de ani din comuna Breasta, judetul Dolj, banuit ca a tras cu arma, in noaptea de vineri spre sambata, intr-o altercatie in trafic si care se sustragea cercetarilor a fost prins si retinut in punctul de trecere a frontierei Nadlac. "Intrucat, imediat dupa savarsirea faptei, a fost solicitat consemnul la frontiera de stat a Romaniei, in noaptea de sambata spre duminica, barbatul, de 32 de ani, din localitatea Breasta, banuit ca ar fi savarsit infractiunile de tentativa de omor, nerespectarea regimului armelor si munitiilor, uzul de arma fara drept si tulburarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

