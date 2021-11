Dolj, Bacău și Buzău, județele cu cei mai mulți asistați social Cei mai multi beneficiari de ajutor social sunt in judetele Dolj (9.923), Bacau (8.752) si Buzau (7.757), iar cei mai putini in Bucuresti (239) si in judetele Ilfov (902) si Timis (1.280). Imbucurator este, totuși, faptul, ca numarul lor a inceput sa scada. In septembrie, numarul asistaților a fost de 156.297, cu 647 persoane mai putin fata de luna anterioara. La finalul lunii septembrie erau suspendati de la plata 11.986 beneficiari, cei mai multi din Botosani (973), Teleorman (682) si Bacau (657). Cea mai mare valoare a sumei medii platite (drepturi curente) a fost inregistrata in judetele Salaj… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

