Dolj: Aproape 16.000 de imobile din 15 comune, cadastrate Aproape 16.000 de imobile din 15 comune din județul Dolj au fost inregistrate in evidențele de cadastru și carte funciara, gratuit pentru cetațeni, prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciara (PNCCF). Lucrarile de inregistrare sistematica a proprietaților au fost finanțate atat din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI), prin Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara (OCPI) Dolj, cat și din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR). Cele 15.803 de noi carți funciare au fost deschise pentru comunele Catane… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

