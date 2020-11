Dolj: Alte patru localităţi au trecut în scenariul roşu; restricţii prelungite pentru Craiova In localitatile Segarcea, Podari, Seaca de Camp si Teasc devine obligatorie purtarea mastii, pentru toate persoanele care au implinit varsta de cinci ani, prezente in toate spatiile publice deschise, incepand cu data de 3 noiembrie. Masura a fost instituita luni seara de catre Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, ca urmare a faptului ca in aceste localitati rata de infectare a depasit si aici pragul de trei la mia de locuitori. De asemenea, CJSU a dispus sa prelungeasca masura privind obligatia de a purta masca atat in municipiul Craiova, unde rata de infectare a ajuns la 4,79 de cazuri… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

