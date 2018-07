Dolj: Adolescentul de 16 ani care a provocat un accident de circulaţie mortal, sub control judiciar Adolescentul de 16 ani din Craiova care s-a urcat baut la volan in noaptea de luni spre marti si a provocat un accident in care o fata de 18 ani a murit a fost pus sub control judiciar de catre magistratii Judecatoriei Craiova pentru o perioada de 60 de zile. Decizia instantei nu este definitiva. O tanara de 18 ani a murit marti dimineata, dupa ce masina in care se afla, condusa de un adolescent de 16 ani, aflat in stare de ebrietate, s-a rasturnat in zona Centurii de Nord a Craiovei. Potrivit IPJ Dolj, accidentul a avut loc in jurul orei 3,00, in noaptea de luni spre marti, iar in masina condusa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

