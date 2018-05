Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Dolj organizeaza, incepand cu luna aprilie 2018, o serie de actiuni de tip caravana ocuparii in vederea cresterii oportunitatilor de ocupare a persoanelor din mediul rural. Aceste actiuni fac parte din programul-pilot pentru ...

- Astazi, 20 aprilie 2018, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca din Calarasi a organizat Bursa Generala a Locurilor de Munca, la sediul CRFPA Calarași precum și la sediul Agenției Locale Oltenița. Pentru organizarea acestui eveniment au fost contactati 365 agenti economici care au oferit…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Satu Mare organizeaza Bursa Generala a Locurilor de Munca in data de 20 aprilie la Casa de Cultura a Sindicatelor in intervalul orar 09.00 – 16.00. Pana la aceasta data au fost contactați 85 de agenți economici din care 39 au oferit 660 de locuri…

- Agentia Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Dolj vine in sprijinul angajatorilor care doresc sa organizeze programe de ucenicie la locul de munca prin acordarea de subvenții din bugetul asigurarilor pentru șomaj. Ucenicia reprezinta formarea profesionala realizata la locul ...

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Vrancea organizeaza Bursa Generala a Locurilor de Munca, prima actiune de acest gen din 2017, la care sunt invitati sa participle toti somerii si toate persoanele care doresc sa-si gaseasca serviciu. Intalnirea se va desfasura in data de 20 aprilie,…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca(AJOFM) Gorj anunta persoanele interesate ( angajatori, someri si alte persoane care sunt in cautarea unui loc de munca) ca in data de 20 aprilie, incepand cu ora 10.00, se va organiza in Targu-Jiu, ...

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Brasov, va organiza prima bursa generala a locurilor de munca din acest an, in data de 20 aprilie, la Casa Armatei. Reprezentantii AJOFM au anuntat ca au contactat peste 350 de agenti economici din judetul Brasov, iar pana acum 33 dintre acestia…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca(AJOFM) Gorj va organiza in data de 4 aprilie o Bursa a locurilor de munca pentru gorjenii care vor sa fie capsunari in Scotia. Selectatia muncitorilor va fi facuta de catre o firma de recrutare de forta de munca din Craiova. Conditiile de munca in Scotia…