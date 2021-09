Polițiști din cadrul Secției 15 Rurala Filiasi au fost sesizați ca, Trante Cornelia Maria, de 18 ani, a plecat voluntar in cursul zilei de 20 septembrie și nu a mai revenit la domiciliul sau din comuna Secu. Semnalmente : inaltime aproximativ 1,70 m, greutate 60 kg, par negru, scurt, ochi caprui, fața ovala, constituție atletica. La momentul plecarii, tanara era imbracata in pantaloni tip colant și sacou de culoare negru, iar in picioare purta papuci de cauciuc. Persoanele care dețin informații cu privire la tanara disparuta sunt rugate sa apeleze numarul unic de urgența 112 sau sa anunțe cea…