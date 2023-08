Dolj: 532 candidați, prezenți la proba la alegere a examenului de bacalaureat La a treia proba scrisa a examenului de bacalaureat, proba la alegere a profilului și specializarii, s-au prezentat 532 candidați. S-au inscris 647 de candidați, iar dintre aceștia 115 au fost absenți. Afișarea primelor rezultate, in centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, se va face pe 25 august (pana la ora 12:00). Contestațiile pot fi depuse/transmise in aceeași zi, in intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. Rezultatele finale vor fi facute publice in data de 29 august, potrivit IȘJ Dolj . Citește și: Incendiu major in zona Glina. A fost emis Ro-Alert Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

